Fürth : Kirche St. Michael |

Fürth (li) Im Kindergarten St. Michael in Fürth findet am Sonntag, den 3. Dezember um 11.30 Uhr, ein Konzert für Kinder von 0 - 3 Jahren PLUS mit Ralf Trautner unter dem Titel "Ein Himmel voller Sterne" statt.