Fürth : Stadtmuseum Fürth |

Fürther Ansichten



Das Stadtmuseum lädt Sie sehr herzlich zu einem Besuch der aktuellen Fotoausstellung ein. Präsentiert werden noch bis zum 15. Oktober 2017 Aufnahmen aus dem Nachlass von Karl-Heinz Waldfahrer, die vorwiegend in den 1970er Jahren entstanden sind.



Diese Zeitspanne gilt heute als ein Jahrzehnt, das von Umbrüchen und Veränderungen geprägt ist. Auch in der Kleeblattstadt gab es bedeutende Einschnitte in das Stadtbild.

Gravierende städtebauliche Veränderungen in der Altstadt, wie die Neugestaltung des alten Gänsbergs, großflächige Eingemeindungen und die Übernahme umfangreicher Konversionsflächen nach dem Abzug der Amerikaner bildeten die großen Eckpunkte der Stadtentwicklung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Die Anlage neuer Verkehrswege fiel ebenso in diese Zeitspanne. Die Schaffung des Main-Donau-Kanals mit der Errichtung des Fürther Hafens, die Fertigstellung des Frankenschnellwegs von Nürnberg nach Erlangen und der Südwesttangente sowie der U-Bahn-Bau erweiterten die bisherige Infrastruktur.



Die Ausstellung zeigt Abbildungen nach Diapositiv-Aufnahmen aus dem Nachlass von Karl-Heinz Waldfahrer, vorwiegend aus den 1970er und 2000er Jahren, die diese bedeutenden städtebaulichen und infrastrukturellen Maßnahmen in verschiedenen Bauabschnitten dokumentieren.

Ebenso hielt der engagierte Hobby-Fotograf vorausschauend Gebäude und Straßenzüge seiner Heimatstadt im Bild fest, die heute nicht mehr existieren, und bewahrte dadurch wichtige Perspektiven der Stadtgeschichte für nachfolgende Generationen.

Seine Motivauswahl reicht vom Fürther Westen über die historische Altstadt, den Gänsberg, den Königsplatz, die Fürther Freiheit, weiter bis zum Bahnhofplatz sowie in die Südstadt und viele mehr.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.







Eintritt Sonderausstellung



Erwachsene 2 Euro

Kinder ab 6 Jahre / Ermäßigte 1 Euro



Öffnungszeiten

Montag geschlossen

Dienstag bis Donnerstag 10 – 16 Uhr

1. Donnerstag im Monat 10 – 22 Uhr

Einlass bis 21 Uhr

Freitag geschlossen

Samstag 13 – 17 Uhr

Sonn- und Feiertag 10 – 16 Uhr