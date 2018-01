Fürth : Stadtmuseum Fürth |

Fürths Baumschönheiten entdecken -



wir laden Sie herzlich ein zur Preisverleihung und Ausstellungseröffnung



am Samstag, 3. Februar 2018, 14 Uhr

Preisverleihung des Fotowettbewerbs „Fürths Baumschönheiten entdecken“

mit Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung im Stadtmuseum Fürth.

In einer Großstadt wie Fürth gibt es verbreitet dichte Bebauung, starken Verkehr und viele Einwohner auf engem Raum. Gerade hier erfüllen Bäume besonders wichtige Aufgaben für ein gesundes Klima und das Wohlbefinden der Menschen. Außerdem schaffen Bäume für Stadtmenschen Gelegenheit zur Naturerfahrung und bieten einen unersetzlichen Lebensraum für viele unserer Vogelarten.

Und nicht zuletzt beweisen Umfragen immer wieder, dass Bäume für die weitaus meisten Menschen das Wohnumfeld attraktiver machen und das Stadtbild bereichern. Gründe genug, den Bäumen in Fürth mehr Beachtung zu schenken.



Im Jahr 2017 hat der BUND Naturschutz in Fürth einen Fotowettbewerb zu Bäumen im Stadtgebiet ausgeschrieben. Daran beteiligten sich 23 Fürtherinnen und Fürther mit über 80 eingesandten Fotos. Eine Jury begutachtete die Einsendungen und wählte daraus drei erste Preise sowie einige Nebenpreise aus.



Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich.



Die BUND Naturschutz-Ausstellung

„Fürths Baumschönheiten entdecken“

ist von Sonntag, den 4. Februar bis zum Sonntag, den 4. März 2018 im Foyer des Stadtmuseums Fürth zu sehen. Eintritt fällt hierfür nicht an.



Eine Ausstellung des BUND Naturschutz mit freundlicher Unterstützung des Stadtmuseums Fürth



Für den Besuch der Dauerausstellung und der aktuellen Sonderausstellung "Schwein.Kram!" gelten die Eintrittspreise laut Aushang.