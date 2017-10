Großer sortierter Kleider und Spielzeugbasar Frühling / Sommer 2018

Fürth : Pfarrzentrum Herz-Jesu Mannhof |

Pfarrzentrum Herz-Jesu Mannhof | Großer sortierter Kleider- und Spielzeugbasar

Frühjahr / Sommer



Wann: Freitag, 16. März 2018

Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr (ab 16.30 Uhr Schwangereneinlass (mit Mutterpass + max.

1 Begleitperson)

Wo: Pfarrzentrum Herz-Jesu Mannhof (Mannhofer Str. 32), 90765 Fürth

Was: verkauft wird alles rund um das Kind, dh. Babyausstattung, Frühjahr- und

Sommerkleidung, Kinderwagen, Fahrräder, Sportgeräte, Autositze....

Infos: www.kiga-mannhof-kleiderbasar.de

Mail: KiGa-Mannhof-Kleiderbasar@gmx.de



Interessierte Verkäufer: Bitte, wegen begrenzter Kapazität, ab 23. Februar 2018 an o.g. Mail

verbindlich anmelden! Der Listenverkauf erfolgt dann sofort! Abgabetermin der zu verkaufenden Artikel ist am Freitag von 8.15-10.30 Uhr und 13.30- spätestens 15.30 Uhr (!).



Es wartet auf Sie ein reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Leckereien (auch zum Mitnehmen).



Das Mithineinnehmen oder Abstellen von eigenen Kinderwägen, Maxi Cosi und Rollern etc., ist sowohl in den Verkaufsräumen als auch dem Kassenvorraum nicht möglich und wird aus Sicherheitsgründen nicht gestattet! Wir bitten um Ihr Verständnis!



Die Einnahmen aus Speisen - und Listenverkauf kommen der Kindertagesstätte Herz-Jesu zugute!



Der Elternbeirat und das Orga-Team freuen sich auf Ihre Hilfe und Ihren Besuch.