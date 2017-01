Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Fürther Solarberg (348m)

Himmelfahrtsgottesdienst der Kirchengemeinde St. Matthäus Vach zum 10. Mal auf dem Fürther Solarberg (348m), 25. Mai 2017 um 10.00 Uhr, http://www.kirchevach.de Der Berggottesdienst an der Nahtstelle des Städtedreiecks Nürnberg-Fürth-Erlangen ist schon eine schöne Tradition geworden. Sie erwartet ein beeindruckender Weitblick auf die Metropolregion der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen, den Rhein-Main-Donau-Kanal, den Zenngrund, die Auen des Regnitztales und das Dörflein Vach mit seiner 957 Jahre alten Wehrkirche St. Matthäus.Der Gottesdienst beginnt am 25. Mai 2017 um 10.00 Uhr mit Bläsern des Vacher Posaunenchores von St. Matthäus. Kein Eintritt!Parkmöglichkeiten im Wertstoff- und Recyclinghof Atzenhof (Vacher Straße 333).Bitte windfeste Kleidung anziehen. Steiler Aufstieg zur Solarkuppe (348m), ca. 30 Minuten (1km bei ca. 50 Höhenmeter). Bei ungünstiger Witterung in der St. Matthäuskirche Vach, Vacher Kirchenweg 5.Bitte geben Sie im Pfarramt Bescheid (Tel. 0911-761262), wenn Sie eine Transporthilfe (es fährt ein Kleinbus!) auf den Solarberg benötigen.Auf der Bergkuppe Sitzmöglichkeiten für ca. 100 Personen.Die Predigt wird diesmal der bekannte Bayerische Landesbischof i.R. Dr. JohannesFriedrich halten. https://www.youtube.com/watch?v=fPIwGE1Zn70

Organisator ist Pfarrer Markus Pöllinger von der Evang. Luth. Kirchengemeinde St.Matthäus Vach.Vacher Kirchenweg 590768 Fürth-Vach0911-761262Pfarramt.Vach@elkb.de