Für alle Jugendlichen, Eltern und Interessierte bieten wir einen Infoabend am Freitag, 12. Januar an. Jugendreferentin Anita Häfner und die Jungen HumanistInnen informieren über das Programm, Ablauf und Anmeldung für die Jugendfeier 2018 des HVD Bayern Beginn ist 18.30 Uhr, der Infoabend findet in der Humanistischen Grundschule Fürth, Waldstraße 62 statt. Anmeldung bei Jugendreferentin Anita Häfner, jugendfeier@hvd-bayern.de, Tel. 0911 431 04-11 oder einfach kommen.Wir freuen uns auf euch!