Internationales Klezmer-Festival Fürth & Jewish Music Today 2017 Intermezzo

Fürth : Kulturforum |

Der Klezmer ist zurück in Fürth: Drei volle Tage mit buntem Klezmer aus aller Welt. In diesem Jahr darf sich das Klezmer Festival Intermezzo – eigentlich „nur“ die kleine Schwester des alle zwei Jahre stattfindenden zehntägigen Festivals –auf zwei der bekanntesten Klezmerbands freuen: Die Amsterdam Klezmer Band und die Klezmatics. Und mit beiden kann das Fürther Publikum ein fetziges Bühnenjubiläum feiern. In diesem Sinne: Mazl Tov und Herzlich Willkommen zum Klezmer Intermezzo 2017!