Jugendrotkreuz Fürth lädt zum zweiten BLAULICHTTAG am 26.08.2017 ein

Fürth : BRK K-Schutz-Zentrum |

Beim Blaulichttag am 26. August können Familien die Fahrzeuge von Feuerwehr, Bundespolizei und Rettungsdienst bestaunen Blaulicht fällt auf. Kinder begeistern sich für die vorbeibrausenden Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Erwachsene werden wachsam. Doch wirklich greifbar sind die Berufe für die wenigsten. Das kann sich jetzt ändern: Beim großen Blaulicht Familientag am Samstag, den 26. August von 10:00 – 16:00

Uhr.



Einen Tag lang können Familien auf dem Gelände des Katastrophenschutzzentrums des Bayerischen Roten Kreuzes Fürth, in der Flugplatzstr. 30, verschiedene Blaulichtfahrzeuge von Bundespolizei, Feuerwehr sowie Land- und Wasser-Rettungsdienst sowie deren Besatzung kennenlernen und bestaunen. Bei Führungen kann das Innenleben der Fahrzeuge genau unter die Lupe genommen werden. Für Fragen stehen jederzeit Profis bereit.



In unterschiedlichen Workshops erfahren die Besucher, wie sie sich im Alltag selbst helfen können. Das Jugendrotkreuz gibt dabei Tipps und verrät, wie Verbände und Pflaster richtig angelegt werden.



Außerdem können die Eltern ihr Wissen in Sachen Reanimations-training auf den neuesten Stand bringen. Bei der großen Tombola gibt es tolle Preise zu gewinnen! Spiel- und Bastelstationen runden das Programm ab.



Nachdem Eindrücke sammeln, Fragen stellen und Lernen anstrengend ist, gibt es zur Stärkung Bratwurstsemmeln, Kuchen, Torten, Kaffee und andere Getränke.



Der Reinerlös der Veranstaltung fließt in die Erste-Hilfe-Ausbildung an Kindergärten und Schulen. Im Schuljahr 2016/2017 konnten durch das Jugendrotkreuz Fürth mehr als 1.100 Kinder und Jugendliche – vom Kindergarten bis zum Gymnasium – in Erster Hilfe ausgebildet werden.