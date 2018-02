Fürth : Soziales Zentrum |

Wir, die Wärmestube Fürther Treffpunkt, sind eine soziale Einrichtung, die wohnungslose Menschen in Not betreut und auffängt.

Dass in Fürth heute niemand mehr unter Brücken schlafen und frieren muss, ist auch der Wärmestube zu verdanken. Denn wir reichen allen die Hand, die Probleme nicht mehr alleine bewältigen können. Die Wärmestube hilft Menschen in Not wieder Perspektiven zu erkennen.



Für den 3. März 2018 von 10 - 16 Uhr planen wir einen Kinderflohmarkt in unseren Räumlichkeiten, um es auch finanziell schwachen Familien zu ermöglichen ihren Kleinen zu einem geringen Preis eine Freude zu machen.