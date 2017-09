Konzert Chris B. - Der Pianist mit Blues und Rock vom Feinsten

Fürth : Stadtmuseum Fürth |

Der Blues hat einen neuen Vornamen

Hinter Chris B. steht der Sänger und Pianist Christian Jung. Als Sideman von Karen Carroll, Sydney Ellis, Jeanne Carroll und Debra Harris spielte er auf Festivals in ganz Europa und hat sich in der Bluesszene einen Namen gemacht. In der Region kennt man ihn als Pianist der Formation Alligators of Swing, bei denen er seit 15 Jahren die Tasten bearbeitet.

Chris B. spielt eigene Stücke, die vom Blues inspiriert sind. Anleihen aus Jazz, Boogie Woogie und Soul erzeugen einen spannenden Genremix, der sich gewaschen hat: Kraftvoller Gesang, swingender Groove, treibendes Boogie Klavier.

Musik mit Emotionen, die vom Hocker reisst.





Aus der Reihe "Abend-Kultur"



An jedem ersten Donnerstag im Monat (falls Feiertag, zweiter Donnerstag) werden kulturelle Glanzlichter angeboten. Ob Vortrag, Lesung oder Konzert – jedes Genre hält ein monatliches Highlight parat. Das Museum ist jeweils bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 5,- Euro, ermäßigt 4,- Euro, und berechtigt auch zum Besuch der Ausstellungen.

Inhaber der Fürther Sparkassen-Karte können 2017 die Veranstaltungen zum ermäßigten Preis von 4,- € pro Person besuchen.