Museumsfest "Hinter den Kulissen - Blick in den Neubau"

Feiern Sie am Internationalen Museumstag mit uns das erste große Museumsfest in Alt- UND Neubau des Jüdischen Museums Franken in Fürth! Lernen Sie den Erweiterungsbau noch vor seiner Eröffnung im Mai 2018 kennen und freuen Sie sich von 11 bis 17 Uhr auf ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Von Führungen durch den Neubau und einer Kinderrallye durch den Altbau bis hin zur Selfie-Aktion mit Gewinnspiel und einer ungewöhnlichen Theaterperformance ist für jeden Geschmack etwas geboten. Koschere Leckereien wie die Fürther Zitronentorte runden das Programm ab.

Programm:

11:00 Uhr: Begrüßung (Neubau)***11:10*, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Uhr: Führung „Hinter den Kulissen – Blick in den zukünftigen Neubau“ (*mit Museumsleiterin Daniela Eisenstein)***13:00-16:00 Uhr: Selfie-Aktion mit Gewinnspiel (Neubau)***14:00 Uhr: Führung „Aus dem ‚Schatzkästlein alter jüdischer Geschichte’ – die Sammlung Gundelfinger in Fürth“ (Altbau)***15:00 Uhr: Kinderrallye (Altbau)***15:30-16:30 Uhr: Theaterperformance mit der Gruppe „Zwangsvorstellung“ (Neubau)