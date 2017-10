Party! Charivari 98.6 lädt zur Discomania

FÜRTH (pm/nf) - Am kommenden Samstag, 21. Oktober, wird die Fürther Stadthalle zum Partytempel. Um 20 Uhr startet Frankens Kultsender Charivari 98.6 wieder seine weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Discomania.

Zur neusten Ausgabe von Frankens erfolgreicher Partyserie werden rund 3.000 feierfreudige Besucher erwartet. Sie werden vom kompletten Charivari-Team in Partystimmung gebracht. In der großen Halle spielen Gerald Kappler und DJ Falko die besten Ohrwürmer aus den 80ern und 90ern sowie die heißesten Hits von heute. In der kleinen Halle legt DJ Frank Sonique die besten House Classics auf und im Wintergarten hat die Schlager- und Hüttengaudi ihr Zuhause. Mr. Radingo und die Partyaffen heizen den Gästen mit Hits von Marianne Rosenberg über Dieter Thomas Kuhn bis hin zu Peter Wackel und Helene Fischer ein. Dazu kann im Barbereich des gesamten Foyers zwischen extravaganter Deko, gemütlichen Lounge-Ecken und indirekter Beleuchtung geflirtet und gefeiert werden.Karten für die Charivari Discomania sind überall im Vorverkauf für 15 Euro sowie an der Abendkasse in der Fürther Stadthalle für 19 Euro erhältlich.