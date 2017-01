Reformationsjubiläum: Orgelkonzert und Gedanken zu Luthers Todestag am 18.2.2017

Mit Werken bedeutender Komponisten in der Tradition der Reformation wie Martin Luther, Johann Sebastian Bach und Max Reger.Dazu passende Gedanken vonDas ist die Einsicht des Lebens von Martin Luther. Arme Menschen sind wir. Eigene Leistung können wir nicht wirklich vorweisen. Was Gutes geworden ist, das war Geschenk. So sieht Luther auf sein Leben und sein Werk, das ja unendlich reich war. Wie viel hat er geschrieben! Wie viel hat er gepredigt und geredet und verhandelt und organisiert und ist er gewandert durch Deutschland. Und doch sieht er: Wir sind Bettler. Das ist wahr.Martin Luther stirbt am 18. Februar 1546 in Eisleben. Auf dem Sterbebett betet er:Herzlich WillkommenPfarrer Markus Pöllinger