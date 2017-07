Sommer-Geschenk im August für die Daheimgebliebenen!

Fürth : SpVgg Greuther Fürth e.V. Turnabteilung |

bodyART®

by Robert Steinbacher



bodyART® ist ein ganzheitliches Körpertraining und basiert auf den 5 Elementen der Chinesischen Medizin. Durch die Übungen werden Kraft, Flexibilität und Balance miteinander verbunden. Stabilität, Koordination, Wohlbefinden, Verbesserung der Körperhaltung, Vorbeugung und Entgegenwirkung von Rückenschmerzen sowie Stressabbau sind positive Effekte des einzigartigen Trainings. Der Körper wird durch das regelmäßige Training athletisch geformt und fühlt sich im Alltag wieder gestärkt und vital!



Was ist der Unterschied zu anderen Trainingskonzepten?

Das bodyART Training setzt den Fokus immer auf die Ganzheitlichkeit von Körper, Geist und Seele, ohne irgendeinen spirituellen oder religiösen Hintergrund. Die Übungen sind alle therapeutisch überprüft und funktionell. Durch die Wirkungsweise bei einem regelmäßigen Training werden viele gesundheitliche Verbesserungen erzielt. Deshalb wurde bodyART in den USA bereits mehrfach mit einem Preis bedacht und es ist bisher das einzige Training das den Sprung von Europa in die USA geschafft hat und nicht wie meinst umgekehrt.



Termine: Samstag, 12.08.2017 von 10:00 bis 11:00 Uhr

Mittwoch, 30.08.2017 von 18:30 bis 19:30 Uhr

Wo: Sportzentrum, Kronacherstr. 140



Teilnahme ist KOSTENLOS!

Bei Regen fällt die Veranstaltung aus!