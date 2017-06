Steins große Sause zum 40. Stadtgeburtstag

STEIN - (web) Stein lässt es zum 40. Stadtgeburtstag richtig krachen und lädt zu einem dreitägigen Open-Air-Fest am Weihersberg ein. Vom 7. bis 9. Juli gibt‘s vor allem viel Musik, aber auch Comedy und Tanz. Höhepunkt dürfte der Auftritt der Spider Murphy Gang am Samstag sein. Und das beste: Der Eintritt ist frei!

Bevor Steins Erster Bürgermeister Kurt Krömer am Freitag (17 Uhr) die große Geburtstagssause offiziell eröffnet, heizen ab 14 Uhr schon mal DJ Steve K und die Renée Walker Band ein. Die Bayern1-Hausband sorgt auch nach der Begrüßung bis 23 Uhr mit Hits der 70er und 80er für Partystimmung. Unterstützt wird sie dabei noch von DJ Jürgen Kaul.Und am Samstag geht es dann so richtig in die Vollen. Um 11 Uhr steht die Renée Walker Band schon wieder (oder immer noch?) auf der Bühne. Bester fränkischer Humor ist mit den beiden Fürther Kult-Damen „Waltraud & Mariechen“ ab 16 Uhr angesagt. Bevor dann die Spider Murphy Gang (21 Uhr) die Rock‘n‘Roll Schuah auspackt und einfach Rosis Nummer wählt, rocken die „Troglauer“ (19 Uhr) mit ihrer Heavy-Volxmusic die Bühne am Weihersberg nahe dem Palm Beach. Der zweite Party-Tag endet mit einem großen Jubiläums-Feuerwerk (22.30 Uhr).Nach so viel Partystimmung lassen es die Steiner am Sonntag erstmal ruhiger und besinnlicher angehen. Um 10.15 steht ein Ökumenischer Gottesdienst an, danach singt der Gospelchor der St. Jakobus-Kirche und Tony Bulluck (13 / 14 Uhr) unterhält mit Bluesrock und Soul.Nach Tanz- und Gymnastikdarbietungen des TSV Stein und dem Steiner Kammerchor beschließt der aus der Casting-Show „Voice of Germany“ bekannte Michael Lane mit seiner Band (16.15 Uhr) das dreitägige Open Air-Fest.Abgerundet wird die Sause noch mit Auftritten und Mitmachaktionen der Steiner Vereine und Einrichtungen. So gibt es Spielspaß für Groß und Klein, laden die Steiner Schlossgeister zu „närrischen Spielen“ ein oder zeigt der Verein für Deutsche Schäferhunde seine „Trick-Dog-Show“. Der TSV Stein bietet Rasentennis an, beim Kunstverein Stein darf man beim Malen und Gestalten seiner Kreativität freien Lauf lassen.Für Speis und Trank ist reichlich gesorgt, mit dabei auch einige Food-Trucks. Zudem stehen rund 1000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung.