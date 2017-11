Taizé-Andacht in St. Matthäus Vach

In der Dunkelheit unserer Nacht,

entzünde ein Feuer, das nie mehr erlischt.

Sammlung, Ruhe, Lieder, Kerzenlicht – die Taizé-Andacht lädt ein, in der Hektik des Alltags Ruhe zu finden. In der ökumenischen Tradition der Gemeinschaft von Taizé kommen wir zusammen, um eine Zeit lang gemeinsam zu singen, zu, beten und in Stille zu sein. Im Mittelpunkt stehen Lieder und Gesänge aus Taizé. Es sind einfach gehaltene Lieder, die eine Zeit lang wiederholt werden. Lieder, die „die Seele berühren und in der Stille des Herzens weiterklingen.“ (Die Kirche ist dunkel und nur mir Kerzenlicht erhellt.)Herzliche Einladung am Fr. 17.11.2017 um 19.00 Uhr in die St. MatthäuskircheDas Taize-TeamSiehe http://www.kirchevach.de