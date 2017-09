Casting für TV, Film und Werbung



FÜRTH (pm/nf) - Im Kinofilm „Die wilden Kerle 6“ bekam Michael eine Hauptrolle, Lina posierte für die Pampers-Werbung, Marlon spielte bei der RTL-Serie Cobra 11 mit. Jetzt können sich Interessierte wieder bewerben.

Am 15. Oktober sucht Sunshine-Casting, Deutschlands größte Kinder-Casting Agentur, in Fürth Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Mode, Filme, Fernsehbeiträge, TV-Spots und Werbeshootings.Wer am Casting teilnehmen möchte, kann sich unter Tel. 02234 9244040 oder mail@sunshine-casting.de melden.Mehr Informationen gibt es unter www.sunshine-casting.com oder www.facebook.de/SunshineCasting