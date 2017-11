Weihnachts- und Mittelaltermarkt auf der Fürther Freiheit: Festlicher Glanz im Schatten der Neuen Mitte

FÜRTH - (web) Für festliche Stimmung in der Stadt sorgt vom 30. November bis 23. Dezember der Weihnachtsmarkt auf der Freiheit. Dazu findet auch wieder der Mittelaltermarkt statt.

Mehr als 40 weihnachtlich geschmückte Stände bieten am Weihnachtsmarkt vielerlei kulinarische Köstlichkeiten ebenso wie Kunsthandwerkliches und Nützliches für den Winter und Weihnachten. Große und kleine Besucher werden wieder mit den vielen bunt glitzernden Sternen, Lichtern und Christbaumkugeln um die Wette strahlen, wenn am Donnerstag, 30. November (17 Uhr), das Fürther Christkind Maria Vogel auf dem Balkon der Kreishandwerkerschaft den Prolog spricht und so den Weihnachtsmarkt eröffnet.Ein Weihnachtskarussell, eine Kindereisenbahn und die lebendige Krippe mit Esel, Ziegen und Alpaka sind sicher wieder die großen Anziehungspunkte für die Kinder. Aber auch das vielschichtige Musikprogramm mit Chören und Musikgruppen auf der Weihnachtsbühne an der Krippe bietet zahlreiche Höhepunkte (Montag bis Donnerstag). Ein großes Feuerspektakel mit Fackeln, Jonglage und Feuerschluckern findet am 6. Dezember (19.30 Uhr) an der Adenaueranlage statt. Beim „Sternenzauber“ leuchtet am 13. Dezember (20.15Uhr) ein festliches Barockfeuerwerk am Paradiesbrunnen (Max-Grundig- Anlage). Auch der Weihnachtsmann stattet dem Markt seine Besuche ab und verteilt dabei traditionell auch kleine Gaben an die Kinder - am 5., 7., 12., 14., 19. und 21. Dezember jeweils um 17 Uhr.In diesem Jahr ist auch wieder der Mittelaltermarkt mit Handwerkern, Gauklern, Feuerartisten, Zauberer, Stelzenläufern, und Märchenerzählern zu Gast neben dem Weihnachtsmarkt. Auch der beliebte Badezuber steht wieder zur Verfügung. Der Weihnachtsmarkt ist ebenso wie der Mittelaltermarkt täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet.