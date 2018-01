Fürther Jahresgespräch 2018 fand heuer im Sportpark Ronhof statt

FÜRTH - Die Stadt Fürth lud zum Jahresgespräch 2018. Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung begrüßte rund 1.000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport sowie Repräsentanten von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Behörden zum traditionellen Jahresgespräch.

Der Neujahrsempfang, der traditionell in der Stadthalle abgehalten wird, fand dieses Jahr anlässlich des Jubiläumsjahres und weil die Spielvereinigung Greuther Fürth im vergangenen Jahr das brandneue und moderne Bauwerk eingeweiht und in Betrieb genommen hatte, in der Haupttribüne des Sportpark Ronhof | Thomas Sommer statt. ,,Ein historisch wichtiger Ort der Stadtgeschichte" und ,,das älteste Fußballstadion im deutschen Profifußball", wie Oberbürgermeister Thomas Jung in seiner Rede feststellte.Fotos des Empfangs in unserer Bildergalerie.