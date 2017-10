Männersonntag zum 8.Mal in St. Matthäus Vach

"Gnade! ...womit habe ich das verdient?"

so lautet das Thema des Deutschland weiten Männersonntags am 15.10.2017.Zum 8.Mal findet er in der Vacher St. Matthäus-Kirche statt.Gestaltet wird der Gottesdienst für alle um 9.30 Uhr vonDie Predigt wird EKD-Preisträgeraus Oberasbach halten.Die musikalische Gestaltung übernehmen die(Piano, Klarinette, Saxophon).Anschließendmit Gesprächen im Kantorat bei Zwiebelkuchen und Federweißen.​Herzliche Einladung zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung in St. Matthäus Vach:Männersonntag mit EKD-Predigtpreisträger Pfr. Berthold Kreile am 15.10.2017 um 9.30 Uhr http://www.kirchevach.de/maennersonntag-zum-8-mal-... IhrPfarrer Markus Pöllinger