Sieg für die Stadt Fürth beim Streit um S-Bahn-Verschwenk - Pläne der Bahn sind rechtswidrig

FÜRTH/LEIPZIG - (pm/web) Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute in letzter Instanz den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes für eine neue S-Bahntrasse durchs Knoblauchsland für „rechtswidrig und nicht nachvollziehbar“ erklärt. Für Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung ein „Sieg der Vernunft“.

Mit dem Urteil endet auch ein jahrzehntelanger Rechtsstreit, in dem sich die Stadt - unterstützt von einem Aktionsbündnis aus 17 klagenden Landwirten und dem Bund Naturschutz - gegen die Pläne der Deutschen Bahn bezüglich einer neuen S-Bahntrasse durch den Fürther Norden gewehrt hat.Im Rahmen der Ausbau- und Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Berlin (VDE 8) sah die Bahn den Bau zweier neuen Gleise vor, die am Haltepunkt Stadeln-Süd von der Bestandsstrecke nach Osten durch das Knoblauchsland abschwenken sollte (Verschwenktrasse). Mit einem Haltepunkt sollte die Güterverkehr- und S-Bahntrasse den Ortsteil Steinach und das Gewerbegebiet Schmalau anbinden.Dies lehnte die Stadt Fürth ebenso ab wie der Bund Naturschutz und 17 von der S-Bahntrasse in ihrem Grundeigentum betroffene Eigentümer. Gemeinsam stritt man für eine Trasse parallel zu den Bestandsgleisen Richtung Erlangen/Forchheim (Bündelungstrasse).Die Klagen hatten Erfolg sehr zur Freude von OB Jung und den Unterstützern. Stadeln und Vach bleiben nunmehr an den Nahverkehr der S-Bahn angebunden, der Flächenverbrauch gestaltet sich geringer. Zudem werden auch die Fahrzeiten kürzer.Das Bundesverwaltungsgericht hat auch verkündet, der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes verstößt auch gegen Naturschutzrecht. Hier ging es um gefährdete Brutreviere von Kiebitzen, aber auch um eine Erhöhung des Kollisionsrisikos für Fledermäuse mit S-Bahnen und Güterzügen.