Stadt(ver)führungen 2017

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Fürther Kriminalmuseum an Deutschlands größtem Führungsmarathon. Das Museum ist am 24. September ab 13 Uhr geöffnet und bietet folgendes Programm:



14.00 Uhr - Der ehemalige Polizeichef Wilfried Dietsch erzählt über 200 Jahre Polizei-/Kriminalgeschichte in der Kleeblattstadt und führt anhand von Beispielen in die aktuelle Arbeit der Polizei ein und wagt einen Blick in die Zukunft.



18.00 Uhr - Der Krimi-Autor Ulrich Haas ein gebürtiger Mittelfranke lässt den fränkischen Kriminalbeamten Brehm ein einem äußerst spannenden Fall ermitteln wobei an Lokalkolorit nicht gespart wird.