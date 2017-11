Volkstrauertag mit Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt: "Menschenrechte"

Gottesdienst mit Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt mit den Vacher Sanitätern vom Roten Kreuz, der Freiwilligen Feuerwehr Vach, dem Posaunenchor St. Matthäus Vachc und Pfarrer Markus Pöllinger.Die Gedenktafel im Turm der St. Matthäus-Kirche mit 111 Namen von Vermissten und Gefallenen des 2. Weltkrieges aus Vach, sowie den ungezählten Opfern von Krieg und Gewalt, Flucht und Vertreibung erinnert uns an unsere Verantwortung:Der Volkstrauertag 2017 steht in diesem Jahr unter dem Schwerpunktthema.Herzliche EinladungIhr Pfarrer Markus Pöllinger