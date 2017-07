Vorstellung der Konfirmaden 2018 mit Jugendband

Am Sonntag, dem 16.7.2017 begrüßen wir im Gottesdienst um 9.30 Uhr die neuen Konfirmanden des Jahrgangs 2018. Motto: „Damit die Richtung stimmt – Wegweiser für das Leben“Die musikalische Gestaltung übernimmt die Jugendband mit modernen Liedern. Freuen Sie sich u.a. auf folgende Lieder: Wohin sonst? / Allein aus Gnade / Ist da jemand / Nur Du / Herr, dein Name sei erhöht / Anker in der Zeit / ImpossibleAuf Ihr Dabeisein freut sichPfarrer Markus Pöllinger