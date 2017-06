Sommer im Glas: Erdbeer-Zeit bei Möbel Höffner in Fürth

FÜRTH - Möbel Höffner in Fürth ist als Einrichtungs-Experte bekannt und steht mit seinem Restaurant („Kochmütze“) für kulinarische Genuss-Momente. Mit dem Beginn des Sommers steigt auch wieder die Vorfreude auf saftig-süße Erdbeeren. Dabei voll im Trend: selbstgemachter Erdbeer-Fruchtaufstrich.

Am Freitag 16. und Samstag, 17. Juni können die Besucher Schritt für Schritt dabei sein, wie Höffner-Mitarbeiter aus der „Königin der Beerenfrüchte“ den köstlichen Erdbeer-Fruchtaufstrich herstellen. Und es lohnt sich: Den frisch abgefüllten Aufstrich gibt es nämlich an beiden Aktionstagen für nur einen Euro zu kaufen. So lässt sich der Sommer aromatisch konservieren!Wer nach dem Verzehr Lust auf mehr bekommt, kann den leckeren Erdbeer-Fruchtaufstrich übrigens problemlos nachkochen. Auch Kochanfänger dürfen sich ans „Eingemachte“ wagen. Außerdem gibt es eine Tombola mit tollen Sachpreisen – jedes Los kostet nur einen Euro. Der gesamte Erlös geht an das Jugendrotkreuz vom BRK-Kreisverband Fürth.Die kleinen Höffner-Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm: Blumentöpfe können bemalt und mit nach Hause genommen werden und der Clown „Caramel“ modelliert lustige Luftballon-Figuren.