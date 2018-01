Dreikönigstag: "Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit"

zum Jahresthema der Sternsinger 2018: Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit." Ich bin einmal dem Thema nachgegangen. Obwohl Kinderarbeit weltweit verboten ist, arbeiten ca. 170 Millionen Kinder unter schlimmen Bedingungen- vor allem in Asien und Afrika. Viele Menschen sind dort so arm, daß die Familien ohne das Einkommen ihrer Kinder nicht über die Runden kommen würden. So auch in Indien, dem Beispielland 2018. Hier müssen oft sehr junge Kinder hart arbeiten: Anstatt in die Schule zu gehen, knüpfen sie Teppiche, löten Armreife oder schleppen Steine.Ich glaube Ja.Durch Information und Bildung und mit finanzieller Hilfe.Dafür vielen Dank!Mehr dazu im Einholungsgottesdienst am Dreikönigstag um 9.30 Uhr in der Vacher St. Matthäus-Kirche.

Weitere Infos unter http://www.kirchevach.de

Sie sind Willkommren!Pfarrer Markus Pöllinger