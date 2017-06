Pfingsten: "Beistand von oben"

Wir wollen heuteden 3. Glaubensartikel miteinander bedenken.Und wie könnte dies besser und treffender geschehen, als daß wir gemeinsam die Auslegung nach Martin Luther im kleinen Katechismus lesen. Evangelisches Gesangbuch, S. 1557Ich glaube an den Heiligen Geist,die heilige christliche Kirche,Gemeinschaft der Heiligen,Vergebung der Sünden,Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen,mit seinen Gaben erleuchtet,im rechten Glauben geheiligt und erhalten:gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten, einigen Glauben; in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am Jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mit samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird.Das ist gewisslich wahr.Frohe Pfingsten wünschtPfarrer Markus Pöllinger