ADAC Pannenkurs für Frauen: Keine Scheu vor Starthilfe oder Reifenwechsel

Was tun bei einem Platten? Wie wechselt man Scheibenwischer? Batterie leer – Wie gebe ich am besten Starthilfe? Diese und weitere Fragen behandelt der Pannenkurs speziell für Frauen im ADAC-Prüfzentrum Nürnberg-Fürth.

Mithilfe des Kurses lernen Frauen das kleine Einmaleins der Selbsthilfe bei Pannen und erhalten vom ADAC-Experten viele praktische Tipps und Tricks. Vom richtigen Absichern des liegen gebliebenen Fahrzeugs, bis über Fremdstarten oder den Räderwechsel wird alles so lange geübt, bis jeder Handgriff sitzt. „Bei der Starthilfe verbinden Sie die beiden Pluspole mit dem roten Kabel und mit dem schwarzen Kabel den Minuspol des Spenderfahrzeugs mit einem Metallteil am Motorblock des Pannenfahrzeugs“, erklärt Kursleiter Andreas Ziegler. Würde man mit dem Minuspol der leeren Batterie verbinden, könnten im Extremfall die Batterie zerstört und die Helfer durch austretende Batteriesäure gefährdet werden.Pannen beheben ist gut, vorbeugen besser! Besonderes Augenmerk legt der Kurs deshalb darauf, was Frau tun kann, um erst gar nicht in die missliche Situation zu kommen. Reicht die Bremsflüssigkeit noch? Wie kontrolliere ich den Ölstand? Welche Ölsorte darf ich zum Auffüllen verwenden? Gibt es Alarmsignale, die auf einen Batteriekollaps hindeuten? Der ADAC Nordbayern bietet den Pannenkurs für Frauen am Samstag, 08.07.2017 von 9 bis 14 Uhr an. Veranstaltungsort ist das ADAC Prüfzentrum Nürnberg-Fürth in der Alten Reutstraße 115 in Fürth.Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro für ADAC-Mitglieder und 15 Euro für Nichtmitglieder. Die Anmeldung beim ADAC Nordbayern ist ab sofort bis spätestens 30. Juni unter der Telefonnummer 0911/95 95-224 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Samstag, 08.07.2017, 9-14 UhrADAC Prüfzentrum, Alte Reutstraße 115, 90765 FürthTel. 0911/95 95-224Für ADAC-Mitglieder 10 Euro, sonst 15 Euro