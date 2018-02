„Biozide im Haushalt! Wie wir uns selber vergiften und was man dagegen tun kann!“

, das ist heute unser Thema., Baubiologe und Gutachter gibt uns am 07. Februar 2018 um 19.30 Uhr im Kantorat. Denn nicht nur in Kleidung, Kosmetika, Nahrungsmitteln, Spielzeugen, Mobiliar, sondern überall können Schadstoffe enthalten sein und uns Verbraucher vergiften oder langfristig schädigen. Obwohl die europäische Gesetzgebung sehr fortschrittlich ist, sind weit mehr als 100 000 Chemikalien in den Produkten unseres täglichen Lebens erlaubt. Ihre Wirkungsweise auf Menschen und Umwelt ist weitgehend unerforscht. Durch die Globalisierung kommt eine Vielzahl von Schadstoffen, die oft bei uns schon verboten sind, wieder in unsere unmittelbare Wohnumgebung. Darum wollen wir uns die Frage stellen:Nähere Information erhalten sie unter Heidi Heinz: 765382 oder Margit Heinz 7665567 und unter Vachfrauen@gmx.deWeitere Informationen unter: