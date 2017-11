Erste Hilfe am Kind - der Kompakte Kurs für Eltern

Erste Hilfe für Kinder

Aufgrund des großen Erfolgs bietet das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Fürth den Lehrgang „Erste Hilfe am Kind Kompakt“ für Eltern und Interessierte weiter an.Hier steht Ihr Kind im Vordergrund! Das Konzept orientiert sich an den speziellen Wünschen der Eltern. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung von Säuglingen und Kindern sind fester Bestandteil des Lehrgangs. Alle weiteren Themen werden in der Gruppe nach Ihren Wünschen festgelegt.Der nächste Kurs findet statt amvonim BRK K-Schutz-Zentrum, Flugplatzstr. 30, 90768 Fürth /Atzenhof.Diepro Person. Anmeldung ist unter Telefon 77981-31 oder www.brk-fuerth.de erforderlich.