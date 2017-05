Mobilitätsberatung für Senioren

Das Rollator-Training der infra Fürth verkehr und des Seniorenrates Fü

rth hilft Nutzern von Rollatoren Unsicherheiten beim Umgang mit dem hilfreichen Gerät beim Ein- und Aussteigen abzubauen. Was ist beim Betreten oder Verlassen des Busses zu beachten? Welche Technik ist am sichersten und einfachsten? Zudem gibt es weitere Tipps rund um den Rollator. Das Gerät ist längst weit verbreitet und unterstützt viele, gerade ältere Menschen, beim Überwinden alltäglicher Schwierigkeiten.Das Training ist selbstverständlich kostenlos.Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 0911/974-1839Wann: am 31.05.2017 um 14:00 UhrWo: Betriebshof der infra Fürth verkehr, Humserstr.21(Haltestelle infra – Bus 177)Seniorenbüro Fürth Königsstraße 86 90762 Fürth Tel. 0911- 9741839 Email: seniorenbuero@fuerth.deKarl Heinz Bösl Sicherheit und Verkehr 90768 Volckamerstr.61 Fürth Tel: 0911-751405 Email: karlheinz-boesl@gmx.deInternet: http://seniorenr-rat-fuerth.de.to