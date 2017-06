Tipps und Tricks für die perfekte Gartengestaltung

FÜRTH (tom) - Zu einem rund eineinhalbstündigen Vortrag unter dem Motto „Vom Gartentraum zum Traumgarten“ lädt die Sparda-Bank Interessierte am 29. Juni um 18.00 Uhr in die Fürther Filiale (Friedrichstraße 6 a/Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße) ein.

Die Landschaftsarchitektin Jana Dräger wird dort im Rahmen des SpardaForums eine Vielzahl wertvoller Praxistipps zum Thema Gartengestaltung geben.Jana Dräger war im April diesen Jahres als mittlerweile fünfter „Kreativer Kopf der Metropolregion Nürnberg“ ausgezeichnet worden war. Die Initiative, die [MS]NEWMEDIA und der MarktSpiegel zusammen mit Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst ins Leben gerufen hatten, zeichnete die freiberufliche Landschaftsarchitektin für ihre Idee aus, in erster Linie Eigenheim- und Gartenbesitzer dabei zu unterstützen, ihren ganz individuellen Gartentraum zu verwirklichen.Die Sparda-Bank konnte sich für die Idee von Jana Dräger so begeistern, dass sie sich als Unterstützer an der Aktion beteiligte. Vor allem der Umstand, dass sich die Landschaftsarchitektin sehr kreativ mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umwelt beschäftigt, überzeugte deren Vorstandvorsitzenden Stefan Schindler. So vereinbarte man denn auch, Jana Dräger ins SpardaForum Fürth einzuladen.Am Donnerstag, den 29. Juni wird sie nun allen Interessierten im Rahmen eines spannenden Vortrags helfen, den eigenen Gartentraum zu verwirklichen. Bei dieser Gelegenheit zeigt Jana Dräger, wie ein neuer Garten individuell angelegt und ein bestehender Garten ideal an veränderte Bedürfnisse angepasst werden kann. Sie gibt Tipps zur Planung und Durchführung, führt in die Grundregeln der Gartengestaltung ein und erklärt, wie sich mit regionalen Materialien ein grünes Wohnzimmer und eine ganz persönliche Gartenoase schaffen lassen.Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung via E-Mail: SpardaforumFuerth@sparda-n.de unbedingt erforderlich.