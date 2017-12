Topfit für die Schule

Auch in diesem Jahr wird Frau, die seit vielen Jahren als Ärztin in der Kinder- und Jugendarztpraxis tätig ist, wieder einen Vortrag zum Thema „Fit für die Schule“ halten.Der Abend basiert auf dem „FamilienErgokonzept“ von Dr. med. Rupert Dernick (Kinder- /und Jugendarzt), das zeigt, wie man mit Kindern einen großen Teil der Schulvorbereitung durch kreatives Lernen im Familienalltag nebenbei einüben kann.Lassen Sie sich an einem interessanten Abend zeigen, welche Chancen alltägliche Tätigkeiten bieten, um wichtige motorische, kognitive, sprachliche und soziale Kompetenzen zu trainieren.Zu diesem Abend laden wir alle interessierten Eltern amin das Kantorat der Kirchengemeinde St. Matthäus Vach ein.Weitere Informationen unter: http://www.kirchevach,de