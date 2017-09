Plätzchen backen im Wanderheim am Hohenstein.

Hersbruck : Hohenstein |

Samstag. 25.11. Plätzchen backen im Wanderheim am Hohenstein.

Autoanfahrt zum Wanderheim am Hohenstein. Nach der Ankunft werden wir verschiedene Plätzchen backen und Rezepte austauschen. Die Plätzchen werden wir für die Waldweihnacht anbieten.

Treffpunkt: 9:00 Uhr im Wanderheim am Hohenstein mit dem Auto oder Fahrgemeinschaft

Anmelden bei Waltraud Bauer Tel. 0911/454290 bis 15.11.2017 mit Rezeptvorschlägen wegen des Einkaufs der Zutaten.

Gäste sind willkommen