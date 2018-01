14. puls Automobilkongress 2018: Willkommen im Mobilitätszeitalter!

Hersbruck : Dauphin Speed Event |

14. März 2018 | 08:30 Uhr bis 16:45 Uhr

Vorabendveranstaltung am 13. März ab 18:00 Uhr

www.puls-marktforschung.de



Worauf kommt es beim Automobilvertrieb im Mobilitätszeitalter an?



Wie können sich Markenhändler zu Local Heros für Autos und Mobilität entwickeln?



Welche Chancen bietet Empfehlungsmarketing 4.0 für den Automobilverkauf?



Antworten auf diese Fragen erhalten Sie beim 14. puls Automobilkongress „Automobilvertrieb im Mobilitätszeitalter“ am 14. März 2018 (Vorabend am 13. März ab 18:00 Uhr) im schönen Dauphin Speed Event in Hersbruck (Nähe Nürnberg).

Unter der Moderation von Prof. Hannes Brachat (Herausgeber der Fachzeitschrift AUTOHAUS) wollen wir Ihnen Lust auf Zukunft machen und praxisnahe Impulse für den Automobilvertrieb von morgen geben.



Freuen Sie sich auf hochkarätige Referenten wie Regine Sixt (Sixt), Oliver Bohn („bestes Autohaus 2017“, Kuhn+Witte), Patrick Fruth (TÜV SÜD Division Auto Service), Johann Jungwirth (Volkswagen), Thomas Kranig (Bayerisches Landesamt für Datenschutz), Daniel Krauss (FlixBus/ FlixMobility), Kurt Kröger (Autohaus-Hansa-Nord-Gruppe), Hansjörg Mayr (Wolfgang Denzel Auto), Dennis Morgenstern (Google), Nico Polleti (Moyem.com), Thomas Peckruhn (ZDK, ŠKODA Autohaus Liebe), Dr. Konrad Weßner (puls Marktforschung).



Am Vorabend stimmt der Gründer der Fitnesskette FitX, Jacob Fatih mit seinem Vortrag „Dankbarkeit und Unternehmertum – Wie ich die Chance bekam Spuren zu hinterlassen“ auf den Automobilkongress ein.



Freuen Sie sich außerdem auf die Präsentation der neuen puls Studie zum Empfehlungsmarketing 4.0, die Prämierung der besten Image-Videos von Autohäusern und eine Führung durch die außergewöhliche Sammlung klassischer Autos und Motorräder des Dauphin Speed Events.



Das Programm und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.puls-marktforschung.de



Sie haben Fragen?

Frau Corinna Bloß hilft Ihnen gerne weiter:

0911 9535-400, bloss@puls-marktforschung.de