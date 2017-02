AOK Blitzentspannung in Hersbruck

Hersbruck : AOK |

Wer wünscht sich nicht, zwischendurch Abstand von allem und jedem zu gewinnen? Schon kleine Auszeiten können aktuelle Spannungszustände lösen und den Stress reduzieren. Die AOK Blitzentspannung benutzt dazu kurze, sich wiederholende Formeln. Gut geübt, genügen bereits dreimal täglich eine Minute, um zu regenerieren und neue Energie zu gewinnen. Einfach und alltagstauglich: ohne Matte, ohne Decke, überall und jederzeit.

Der Kurs ist exklusiv für AOK-Versicherte und beginnt am Donnerstag, 30. März 2017 um 19.00 Uhr. Er umfasst 4 Einheiten a 90 Minuten. Bei Interesse melden Sie sich bei der Geschäftsstelle vor Ort, telefonisch unter 09131 8102-236 oder per Mail: hersbruck.team41@service.by.aok.de an