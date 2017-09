Offene Begegnung im - "Mutter- Kind- Cafe"

Hersbruck : Kiss Nürnberger Land |

In einer gemütlichen und ungezwungenen Atmosphäre können Mütter ihre Erfahrungen rund um die aufregende Zeit mit dem Baby austauschen. Gleichzeitig haben die Babys die Möglichkeit erste Kontakte mit anderen Kindern zu knüpfen. Kleine Geschwisterkinder können aus unserem Spielzeugangebot schöpfen.

In unserem Mutter-Kind-Cafe bieten wir Ihnen eine Gelegenheit, sich gemeinsam mit anderen Müttern über die Entwicklungsschritte Ihres Babys bis Ende des zweiten Lebensjahres auszutauschen. Ein- bis zweimal pro Monat wird eine Familienhebamme für Fragen und Tipps dabei sein. Themen könnten sein: Stillen, Ernährung/Essen für Mutter & Baby, Schlafen, Tragetuch, oder alles andere was aktuell Probleme bereitet. Auch wenn Sie einfach Lust auf Begegnung und eine Tasse Kaffee/Tee haben, sind Sie und Ihr Baby herzlich willkommen.



Sollten Sie jetzt neugierig geworden sein, kommen Sie zum Schnuppern vorbei.