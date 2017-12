vhs Herzogenaurach - Comeback! Wiedereinstieg in den Beruf. Infoveranstaltung.

Impulsvortrag, Mappen-Check, Workshops, Informationen, dies alles bietet die Informationsveranstaltung „Comeback“ für Ihren beruflichen Wiedereinstieg.

Sie fühlen sich unsicher und möchten die „echten“, die „wichtigen“ Personalleiter sprechen. Dann kommen Sie und treffen die Personalleitung von PUMA SE, ganz unbefangen und persönlich.Sie vermuten, dass die Agentur für Arbeit Ihnen helfen könnte, möchten aber keine Nummer ziehen. Dann besprechen Sie Ihre beruflichen Möglichkeiten mit der Gleichstellungsbeauftragten der Agentur für Arbeit, ganz ohne bürokratische Hürden.Ihre Bewerbungen führen nicht zu einem Vorstellungsgespräch? Dann checken Sie mit regionalen Personal-Entscheiderinnen Ihre eigene Bewerbungsmappe, ganz vertraulich.Empfinden Sie den Wiedereinstieg als kräftezehrend oder sind Sie bei Bewerbungsgesprächen aufgeregt? Dann kommen Sie und lernen in einem Workshop, die eigene Stimme bei Aufregung zu kontrollieren. Oder „kurbeln“ Sie in einem weiteren Workshop Ihre Motivation und Durchhaltevermögen an.Bitte melden Sie sich an: www.vhs-herzogenaurach.de 1 Vormittag, 17.01.2018Mittwoch, 08:30 - 12:00 Uhr,vhs Herzogenaurach, Badgasse 4, 91074 Herzogenaurachwww.vhs-herzogenaurach.deInfos und Anmeldung:Dr. Fabienne Geißdörfer, 09132 901 324