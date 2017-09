Selbstverkäufer-BASAR Rumpelstilzchen

Höchstadt : Aischtalhalle |

Am 30.09.17 findet in der Aischtalhalle in Höchstadt (An der Steige 5) von 13.00 – 16.00 Uhr (Schwangere ab 12.30 Uhr) der Selbstverkäufer BASAR "rund ums Kind" der Eltern-Kind-Gruppe Rumpelstilzchen statt. Verkauft werden Spielwaren, Kinderkleidung, Schlitten, Schuhe, Kinderwägen und alles rund ums Kind.

Kauflustige werden hiermit eingeladen, am benannten Tag vorbei zu schauen und nach Herzenslust zu Shoppen. Wir servieren euch selbstgebackene Torten und Kuchen, frische Waffeln, Kaffee, heiße Würstchen und kalte Getränke.



Für Verkäufer: Der ertse Tisch kostet 10€, jeder weitere Tisch, Extraplatz oder Deckenplatz 5€. Anmeldungen können ab sofort per Email an info@rumpelstilzchen-hoechstadt.de gesendet werden.



Der Erlös des Basars kommt unseren Kindern zugute!