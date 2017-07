Hoffest Landgut Schloß Hemhofen

Am 10. Sept. findet auf dem Landgut Schloß Hemhofen von 10 bis 18 Uhr das jährliche Hoffest statt. Auf dem ökologisch bewirtschafteten Landgut werden ca. 60 Sorten Obst, Gemüse, Salate und Kräuter im Freiland angebaut. Das Landgut und regionale Erzeuger bieten beim Fest ihre Waren an: Käserei, Imker, Apfelbauer, Handwerker und Künstler sind dabei. Der Seildreher wird die Kinder begeistern mit ihm zu knüpfen. Korbmacher, Drechsler, Scherenschleifer und weitere Aussteller zeigen ihre Künste. Zahlreiche Programmpunkte sorgen für Unterhaltung bei Jung und Alt: Der Schweinestall kann besichtigt werden, mit dem Trecker eine Felderfahrt unternommen werden, es gibt Theater, eine Märchenerzählerin, Strohhüpfburg und die Oldtimer-Bulldog-Parade. Doch was wäre ein Hoffest ohne gutes Essen? Herz der Veranstaltung ist der Biergarten vor dem Schloss. Weißwürste und Weißbier, Schweinebraten mit Kloß, Rehbraten, Bratwürste mit Kraut, Zwiebelkuchen mit Federweißen, Rosmarinkartoffeln und vieles mehr. Nachmittags auch Kaffee und Kuchen