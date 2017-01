Karfunkel-Theater zeigt: Der Räuber Hotzenplotz

Mit einer völlig neuen Inszenierung dieses Klassikers nach dem bekannten Kinderbuch von Otfried Preußler überrascht das Karfunkel-Theater seine kleinen Zuschauer.



Die spannende und abwechslungsreiche Geschichte vom Räuber Hotzenplotz und der Kaffeemühle der Grossmutter wird den Zuschauern sowohl von Schauspielern, als auch durch den Einsatz von Stabpuppen nahegebracht.



Das sehr moralische Stück bedient das allen Kindern zu eigene hohe Gespür für Gerechtigkeit, lässt sie genau zwischen „gut“ und „böse“ unterscheiden und bezieht sie überdies auch mitunter aktiv in das Geschehen mit ein.



Zu Großmutters Geburtstag haben sich Kasperl und Seppel ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht. Sie schenken der Oma eine Kaffeemühle, die nicht nur Kaffee mahlt, sondern beim Drehen der Kurbel auch noch Großmutters Lieblingslied spielt.



Doch dieses Geschenk gefällt auch dem Räuber Hotzenplotz, der sehr bald bei der Großmutter auftaucht und das schöne Stück an sicht reißt. Als Kasperl und Seppel davon erfahren, machen sie sich mit Wachtmeister Dimpfelmoser sofort auf den Weg, um das Schmuckstück zurückzuholen.



Doch erst muss der Räuber ja mal gefunden werden, was durch eine schlaue Täuschung dann auch gelingt. Doch so einfach gibt sich der „Mann mit den sieben Messern“ nicht geschlagen. Er nimmt die beiden gefangen. Seppel lässt er die Räuberhöhle aufräumen und Kasperl verkauft er an den bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, wo er tagaus tagein Kartoffeln schälen muss, die Lieblingsspeise des Zauberers.



Beide sitzen nun ganz schön in der Tinte. Doch dann erscheint die gute Fee Amaryllis und verrät dem Kasperle, wie sie sich beide aus ihrer misslichen Lage befreien können. Doch bis zum guten Ende müssen Kasperl und Seppel noch so manches Abenteuer bestehen …



Neben der schauspielerischen Leistung besticht das mit viel Liebe zum Detail in drei Aufzügen inszenierte Stück durch wunderschöne Bühnenbilder und liebevoll kreierte Kostüme. Die Vorstellung dauert ca. 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahre.



Karten nur an der Tageskasse (30 Min. vor Beginn)

Eintritt: Kinder: € 8,- / Erw.: € 10,-

INFO-TEL.: 0177 – 520 11 51