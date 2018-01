Kinderfasching der Buchnesia

Heroldsberg/Heilsbronn (li) Das Kinderfaschings-Team der Buchneisa mit Christian Feuerlein lädt am 28.1. in die Hohenzollernhalle Heilsbronn und am Samstag, den 3.2. und am Sonntag, den 4.2.2018 in den Bürgersaal Heroldsberg ein. Der Einlass ist jeweils um 14.00 Uhr, Beginn 14.30 Uhr, der Eintritt kostet 4 €.



Geboten werden Lustige Spiele, Tänzerische Darbietungen und eine Markenprämierung.

Der Kartenvorverkauf in Heilsbronn über Getränkeshop "Die Oase" und in Heroldsberg über Lotto-Annahmestelle/Schreibwaren Angela Reinfelder und Sparkasse Heroldsberg.