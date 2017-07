"Kirschblütenzeit" - Konzert mit Luz Amoi

Am Freitag, 7. Juli spielt Luz Amoi zur "Kirschblütenzeit" auf. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr im Garten des Kulturzentrums Jahnhalle, Jahnstraße 11 in Baiersdorf. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Saal des Kulturzentrums statt.



Bodenständig wie eh und je, aber veredelt im unverwechselbaren Luz Amoi-Geist. Das riecht nach mehr und klingt doch vertraut. Ein musikalischer Aufbruch zu einem neuen Programm.

Verwurzelt in der bayerischen Tradition, bringen die fünf sympathischen Vollblutmusiker aus Freising dieses Mal überwiegend eigene Stücke auf die Bühne.

Dabei haben sie nichts eingebüßt an Leichtigkeit, Spielfreude und Virtuosität, im Gegenteil. Luz Amoi verspricht einen unvergesslichen Abend mit viel Herzblut für die Bayerische Moderne. Die Band um Stefan Pellmaier hat einen duftigen Walzer genauso im Gepäck wie erdige Zwiefache, virtuose Polkas im Gypsy-Stil oder moderne Jodler im Bossa-Feeling.

Musik die begeistert, die zu Herzen geht, aber auch in die Beine - Handgemacht, authentisch und mit großer Begeisterung.

www.luzamoi.de



Einlass: 19.30 Uhr

VVK: 17,- €, AK: 20,- €



Vorverkauf:

D. Oesting, Jahnstraße 14 (Tel. 09133 / 60 37 26)

Brillenecke Busch, Hauptstraße 38 (Tel. 09133 / 60 39 71)

Das Kleeblatt, Am Kreuzbach 1 (Tel. 09133 / 99 98)

Kulturzentrum Jahnhalle, Jahnstraße 11 (Tel. 09133 / 769 43 46)