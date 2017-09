Schulkinder- und Teenbasar in Heroldsberg am 15.10.2017

Es sind noch Tische frei! Tisch (80x160) 7,- plus 1 Kuchen, 2 Tische (80x320) 14,- plus 1 Kuchen. Kinder dürfen auf Decken verkaufen, wenn ein Tisch gebucht wurde. Bühne für sperrige Teile vorhanden. Verkauf von Kleidung ab Gr. 122, DVDs und Konsolenspiele bis FSK 16, Sport- und Freizeitartikel, CDs, Bücher, Brettspiele, LEGO etc. Kaffee und Kuchen vom EB. Kontakt Frau Reith: Hort-basar-heroldsberg@gmx.de