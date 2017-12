Wir tanzen quer durch Europa und darüber hinaus

Zur legendären Euro-Party des Erlanger Tanzhaus e.V. am 9. 12. 2017 um 20 Uhr sind alle eingeladen, die Lust an Folk-Musik und Tänzen aus verschiedenen Ländern und Regionen haben.

Die Erlanger Band All You Can Dance ist bekannt für eine faszinierende Mischung mitreißender Tanzmusik - Folktanz für jedermann/frau. Die Tänze werden bei Bedarf von den Tanzanleitern des Tanzhauses angeleitet, damit auch Tanzneulinge gleich mittanzen können.

Ein Tanzpartner ist nicht nötig, darf aber gern mitgebracht werden.

Eintritt: 8,- € (für TH-Mitglieder freier Eintritt)



Bereits am Nachmittag können zwei Tanzworkshops besucht werden.

Ab 14 Uhr bringt der hawaiianische Hula-Tanz Körper, Seele und Geist in Einklang. Spezielle Hand- und Armbewegungen, Körperausdruck und Mimik erzählen ganz besondere Geschichten. Es wird einzeln oder in Gruppen getanzt, ist leicht erlernbar und für jedes Alter geeignet.

Nach einer gemeinsamen Kaffeepause geht es ab 16.30 Uhr weiter mit Latin Line Dance, pures Tanzvergnügen zu lateinamerikanischer Musik. Achtung: Suchtgefahr! Kein Partner erforderlich.

Kosten: 8,- € je Workshop

14,- € für beide Workshops

TH-Mitglieder bekommen eine Ermäßigung



Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter: erlanger-tanzhaus.de

Email: info@erlanger-tanzhaus.de