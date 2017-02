Kinderfasching der Buchnesia

Heroldsberg (li) An zwei Tagen lädt die Buchnesia zum Kinderfasching in den Bürgersaal Heroldsberg ein:



Samstag, 18. Februar 2017 1. Kinderfasching Heroldsberg Bürgersaal Heroldsberg

Sonntag, 19. Februar 2017 2. Kinderfasching Heroldsberg Bürgersaal Heroldsberg



Wieder dabei: Ein tolles Kinderprogramm und Darbietungen der Buchnesia. Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 14.30 Uhr, bietet die Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft 1954 e.V. Buchnesia einen Kinderfasching im Bürgersaal Heroldsberg an. Das Kinderfaschingsteam lädt ein zum Kinderfasching mit der Buchnesia. Es wird Spiele und Tänze geben, die Garden und Tanzmariechen zeigen ihr Können. Die besten Masken werden prämiert. Auch die Sparkasse Heroldsberg ist wieder mit einem Stand vertreten. Für Essen und Getränke ist gesorgt.



Ort: Bürgersaal, Hauptstr. 104, Heroldsberg



Eingang Partnerschaftsplatz

Einlaß: 14:00, Beginn: 14:30 Uhr, Ende: 17:30

Eintritt: 4,00 €



Knaxmitglieder der Sparkasse erhalten bei Vorlage des Ausweises die Eintrittskarten zum Vorzugspreis von 3,00 €



Die Garden und lustige Animateure sorgen dafür, dass Spaß und gute Laune aufkommen. Wer selbst Lust bekommt, bei Garde, Gesang, Elferrat oder Theater mitzumachen, kann sich gerne als Nachwuchs bei der Buchnesia ausbilden lassen und meldet sich dazu telefonisch unter 0911/48094650 an.



Weitere Informationen unter www.buchnesia.de, Kartenvorverkauf über Elfriede Hoffmann, Tel. 48 75 60.