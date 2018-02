25 Jahre Igensdorfer Theatertage

IGENSDORF (rr) – Schon seit 25 Jahren führen „Die lustigen Laien“ im Musik- und Trachtenverein Igensdorf e.V. jedes Jahr ein Theaterstück auf.

Im Jubiläumsjahr wird „Frere Diabolo“ gezeigt, eine teuflische Komödie in zwei Akten nach Markus Wiegand.In dem Stück geht es um die finanziellen Nöte einer Wohngemeinschaft in Nürnberg. Der neue Mitbewohner ist ein Abgesandter der Hölle, der im Auftrag seines Herrn um die Seele einer Bewohnerin mit Gottvater gewettet hat. Als Gott persönlich sich einmischt, wird alles noch schlimmer...Die nächsten Aufführungstermine sind an den beiden Samstagen 17./24. Februar jeweils um 16.00 Uhr und an den Sonntagen 18./25. Februar jeweils um 19.30 Uhr in der Aula der alten Grundschule, Gräfenberger Str. 5.