a syphonic gospel night

Der Forchheimer Gospelchor „just wANNA sing“ feiert heuer sein 15-jähriges Jubiläum!



In diesem Rahmen findet am Samstag, dem 2. Dezember 2017, um 18:30 Uhr in der Christuskirche in Forchheim, ein Konzert mit „The Chambers“ unter dem Motto „A Symphonic Gospel Night“ statt.



Seit 2013 treten unter dem Namen „The Chambers“ die Stimmführer und Solisten des bekannten Symphonieorchesters „Junge Philharmonie Köln“ europaweit auch als Kammermusikensemble auf (siehe Foto).

Das inzwischen international renommierte, zu ausgewachsenen Profis gereifte Ensemble verfügt über ein ausgesprochen weitgefasstes Repertoire klassischer und populärer Musik, wobei die Programme von virtuos vorgetragenen Solos über Werke für Kammerorchester bis hin zu den beliebtesten Evergreens der Popmusik reichen.

Dabei überraschen „The Chambers“ das verzauberte Publikum, indem sie beliebte Melodien durch ein einzigartiges Kaleidoskop von Interpretationen in einem Spektrum völlig neuer Farben erstrahlen lassen.

"juST wANNA sing" ist beheimatet in der Kirchengemeinde St. Anna in Forchheim.

Der Chor singt mit Begeisterung Spirituals und Gospels und sein Repertoire umfasst die ganze Spannbreite dieser mitreißenden Musikrichtungen: den lebendigen "Traditional" ebenso wie den erdigen "Gospel-Soul" und den gefühlvollen "Spiritual".

Der Chor probt jeden Mittwoch im Chorraum der Katholischen Kirchengemeinde St. Anna, wo er sich intensiv auf seine Auftritte vorbereitet. Seit 2008 leitet Regina Klatte den Chor, den sie entsprechend den Songs mit Violine oder Klavier begleitet.





Daten zu Konzert:



Samstag, dem 2. Dezember 2017, um 18:30 Uhr in der Christuskirche in Forchheim

Saalleinlass: 17:30h

Karten im Vorverkauf: € 20,00 + evtl. Vorverkaufsgebühr

Karten an der Abendkasse: € 25,00

Vorverkaufsstellen in Forchheim:

• Buchhandlung P. Streit Sattlertorstr. 5

• Volksbank Forchheim, Hauptstr. 39

• Blaues Stäffala, Wiesentstr. 9

• Eventickets, Paradeplatz 6

• Pfarramt Christuskirche

Online: Eventim; reservix und Fränkischer Tag