Offener Spielenachmittag

EBERMANNSTADT (rr) - Am Samstag, 24. Februar von 12.00 bis 16.00 Uhr lädt der Kreisjugendring Forchheim in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren zum Spielenachmittag in das Evang.-Luth. Pfarramt der Emmauskirche (Kirchenweg 5) in Ebermannstadt ein.

Zusammen werden verschiedene spannende Spiele ausprobiert, sowohl Gruppenspiele in der ganzen Gruppe als auch unterschiedliche Brettspiele, Kartenspiele und Knobelspiele, alles unter Anleitung von Betreuer/-innen des Kreisjugendrings. Für eine gemütliche Atmosphäre werden außerdem Snacks und Getränke bereitgestellt.Die Teilnahme am Spieletag ist kostenlos.Die Anmeldung ist schriftlich über das KJR-Büro oder über die Internetseite (www.kjr-forchheim.de) bis Donnerstag, 22. Februar möglich.Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung sind auf der Homepage zu finden oder unter der Telefonnummer 09191/7388-0 zu erfragen.