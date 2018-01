Prunksitzung des Neunkirchener Carneval Verein NCV

NEUNKIRCHEN AM BRAND (rr) – Am Samstag, 27. Januar veranstaltet der Neunkirchner Carneval Verein NCV in der Mehrzweckhalle am Schellenberger Weg die erste große Prunksitzung in dieser Saison. Von 20.00 – 24.00 Uhr gibt es an beiden Tagen Gardeauftritte und Büttenreden, im Anschluss Tanz mit den Party Pirates. Einlass ist bereits um 19.00 Uhr.